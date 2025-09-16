الهند تكتسح باكستان في أجواء جماهيرية استثنائية بدبي

شهد استاد دبي الدولي للكريكيت ليلة تاريخية جديدة، عندما التقى قطبا اللعبة الهند وباكستان في قمة عالمية من العيار الثقيل ضمن بطولة أمم آسيا 2025، التي تحتضنها الإمارات في أبوظبي ودبي حتى ٢٩ من الشهر الجاري، وذلك بعد تعذر إقامتها في الهند صاحبة حق الاستضافة بسبب التوترات السياسية بين البلدين العتيدين في رياضة الكريكيت، وحقق المنتخب الهندي فوزاً كاسحاً على غريمه التقليدي بفارق سبع ويكيتات.

أما الأجواء الجماهيرية في دبي فكانت استثنائية، حيث امتلأت مدرجات استاد دبي الدولي بعشرات الآلاف من المشجعين الذين صنعوا كرنفالاً رياضياً نادراً.

وأكد العديد من الجماهير في حديثهم مع «الإمارات اليوم» أن الأجواء فاقت التوقعات، حيث قال أحد المشجعين لمنتخب الهند: «لم نشعر أننا بعيدون عن موطننا، التنظيم كان رائعاً والأجواء لا تنسى»، فيما عبّر مشجع باكستاني عن سعادته رغم الخسارة قائلاً: «المباراة كانت مثيرة والجمهور صنع لوحة رائعة من الروح الرياضية، شكراً لدبي على هذا التنظيم المثالي»، وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة لشرطة دبي ومئات المنظمين الذين وفروا كل مقومات الراحة والسلامة، لتخرج المباراة في أجواء احتفالية مميزة.

وفي أجواء مشحونة بالتوتر والتوجس والغضب نجح منتخب الهند في تحقيق فوز معنوي كبير ومهم على منافسه التقليدي المنتخب الباكستاني ضمن الأدوار التمهيدية لكأس آسيا.

جاء فوز المنتخب الهندي بعد أداء قوي وحاسم، اعتبره المنتخب الهندي انتصاراً معنوياً كبيراً في إطار الأجواء المشحونة بين البلدين، فيما جاهد لاعبو منتخب باكستان لتحقيق الهدف ذاته، ولكن خبرة وجاهزية لاعبي الهند، ومن خلفهم جماهيرهم الغفيرة، سهلت من مهمتهم في تحقيق الفوز.

بعد اللقاء، رفض الفريق الهندي مصافحة الفريق الباكستاني كما هو متعارف عليه بعد كل مباراة، حتى إن قائد الفريق الهندي، سورياكومار ياداف، تجاهل نظيره الباكستاني، سلمان علي آغا، أثناء قرعة المباراة.

من جانب آخر، خاض منتخب الإمارات مباراة مهمة مع نظيره العُماني، مساء أمس، وهي المباراة الثانية للمنتخب الإماراتي بعد خسارته من نظيره الهندي، وذلك قبل لقائه المنتخب الباكستاني، غداً، على استاد دبي الدولي.