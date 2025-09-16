6 أرقام قياسية تنسجها الجولة الثالثة للدوري.. أبرزها «ماكينة لابا»

خطفت ستة مشاهد الأنظار في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، أبرزها التعادل غير المسبوق في تاريخ مواجهات الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد، وتسجيل الشارقة هدف التعادل القاتل بمرمى خورفكان في الدقيقة (90+9)، ثم البداية الأسوأ في تاريخ مشاركات بني ياس في البطولة بتلقيه ثلاث هزائم متتالية وبرصيد خالٍ من الأهداف، فضلاً عن اقتراب مهاجم العين، لابا كودجو، من الرقم القياسي لأفضل هدّاف في تاريخ «الزعيم» المسجل باسم أحمد عبدالله، إذ بات على بُعد ثلاثة أهداف فقط.

كما شهدت الجولة الثالثة ظاهرة سلبية، بتسجيل أسرع البطاقات الصفراء في دوري الموسم الحالي ببطاقتين في الدقائق الخمس الأولى من مباراة العين والوصل، فيما حملت الجولة المعدل الأضعف تهديفياً بتاريخ الجولات الثلاث منذ انطلاق دوري المحترفين، بعد أن شهدت المباريات السبع تسجيل 11 هدفاً.

تعادُل تاريخي

سجل التعادل السلبي في مباراة الجزيرة وضيفه النصر ظهور رقمٍ تاريخي غير مسبوق، إذ لم يسبق خلال المواجهات الـ16 السابقة التي جمعت الفريقين على استاد محمد بن زايد، أن انتهت أي مباراة بالتعادل، إذ كان «فخر أبوظبي» حقق الفوز في 10 مناسبات، مقابل ستة انتصارات للنصر، كما يُعدّ التعادل السلبي الثاني تاريخياً بين الفريقين، بعد تعادلهما على استاد آل مكتوم، في 27 مارس 2014.

«ريمونتادا قاتلة»

خطف الشارقة تعادلاً بشق الأنفس 2-2 أمام مضيفه خورفكان، في اللقاء الذي سجل فيه الشارقة «ريمونتادا قاتلة» في الدقيقة (90+9)، بعد أن تقدم خورفكان بالنتيجة عبر المغربي طارق تيسودالي، والبرازيلي إيلتون فيليبي، في الدقيقتين 39 و52، وقلّص «الملك» الفارق عبر البرازيلي ماركوس ميلوني من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ومن ثم التعادل بركلة جزاء جديدة سجلها الألباني راي ماناج.

الأضعف تهديفياً

سجلت الجولة الثالثة المعدل الأضعف والعدد الأقل للأهداف المسجلة بتاريخ الجولات الثلاث منذ انطلاق دوري المحترفين، بعد أن شهدت المباريات السبع اقتصار الأندية على تسجيل 11 هدفاً، بمعدل 1.5 هدف بالمباراة، مقارنة بنسخة العام الماضي التي سجل في جولتها الثالثة 32 هدفاً، إضافة إلى نسخة 2012-2013 التي شهدت الكم الأكبر من الأهداف بتاريخ هذه الجولة وبلغ 39 هدفاً، بمعدل 5.7 أهداف في المباراة.

«صفر أهداف»

كشفت الجولة الثالثة عن البداية الأسوأ لفريق بني ياس تاريخياً في دوري المحترفين، بتلقيه ثلاث هزائم متتالية، أمام الوصل (0-2)، وكلباء وشباب الأهلي بهدف دون رد، إضافة إلى فشل لاعبيه في تسجيل أي هدف رغم الصفقات النوعية، في رقم سلبي غير مسبوق، مع العلم أن بني ياس في ظهوره الـ15 بدوري المحترفين سبق له أن سجل بدايات صعبة، منها موسم 2021-2022 الذي خسر فيه أمام الوصل والعين بنتيجة (0-1)، لكنه فرض تعادلاً على الوحدة (1-1).

ماكينة الأهداف

بعد إحرازه هدف التعادل في مرمى الوصل، كتب التوغولي لابا كودجو سطراً جديداً في تجديد مكانته «أيقونة هجومية» برفع رصيده إلى 122 هدفاً، وبات على بُعد ثلاثة أهداف لتجاوز الرقم القياسي للهدّاف التاريخي لـ«الزعيم» في الدوري المسجل باسم أحمد عبدالله صاحب 124 هدفاً، خصوصاً أن كودجو سبق له تدوين اسمه كأفضل هدّاف محترف لـ«البنفسج» متخطياً اسامواه جيان صاحب 95 هدفاً.

أسرع البطاقات

سجلت قمة الوصل والعين ظاهرة سلبية بإشهار أسرع بطاقات صفراء في دوري الموسم الحالي، بعد أن اضطر الحكم الدولي الفرنسي، كليمان توربان، إلى إشهار بطاقتين في الدقائق الخمس الأولى بوجه لاعبي الوصل، بداية من الدقيقة الثالثة التي رفعها توربان بوجه البرازيلي هوغو تيتو، وتكرر الأمر ذاته بعد دقيقتين في وجه مواطنه ريناتو جونيور.

