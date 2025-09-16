الحبسي يُهدي الإمارات ذهبية عالمية للرماية «البارالمبية»

تُوّج البطل الإماراتي، محمد هاشل الحبسي، بذهبية بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، التي اختتمت، أمس، في مدينة برنو التشيكية، محققاً إنجازاً تاريخياً ورقماً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

وشهدت المنافسات النهائية للرماية البارالمبية مشاركة قوية من أبرز رماة العالم، حيث أكد أبطال الإمارات حضورهم المميز، إذ حلّ أحمد أبوهليبة في المركز الرابع، وجاء محمد الحامد في المركز الخامس بعد أداء مشرف، في بطولة شارك فيها 66 رامياً من 22 دولة في مختلف التصفيات البارالمبية. وعبّر محمد هاشل الحبسي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي جاء برقم عالمي جديد (41 نقطة)، وقال في تصريحات صحافية: «أهدي الميدالية الذهبية لدولة الإمارات، إنه لشرف عظيم، وهذا الإنجاز يمثل ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة، وثمرة جهود الجهاز الفني والإداري، ودعم زملائي في الفريق».

وأضاف: «الرقم العالمي الجديد يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة حافلة لرماية الإمارات البارالمبية التي تواصل تألقها على الساحة الدولية، لتؤكد الإمارات مكانتها كإحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه الرياضة عالمياً.