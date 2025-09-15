الشارقة يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة بالفوز على الجزيرة

دشن فريق كرة السلة في نادي الشارقة، حملة الدفاع عن "كأس الاتحاد المفتوحة"، بفوزه على ضيفه الجزيرة بنتيجة (87-53)، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في افتتاح دوري مجموعات البطولة.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، فوز البطائح على ضيفه الظفرة بنتيجة (108-60)، فيما سجلت مواجهتي المجموعة الثانية، تسجيل شباب الأهلي للنتيجة الأكبر بفوزه على الوحدة (115-50)، قبل أن تنتهي قمة "الجارين" بفوز الوصل على النصر (78-63).

وتعاود فرق البطولة الخميس المقبل، خوض ثاني جولات الدور التمهيدي، حين يحل الظفرة ضيفاً على الشارقة، ولقاء الجزيرة مع البطائح الذي يقام على صالة نادي الأخير، على أن يستضيف شباب الأهلي فريق الوصل، وحلول الوحدة ضيفاً على النصر