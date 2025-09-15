مدرب الشارقة يكشف سر الفوز على الغرافة آسيوياً.. وأسباب «السيناريو العجيب»

أعرب مدرب الشارقة، الصربي ميلوش عن سعادته بالفوز المثير الذي حققه "الملك" على الغرافة القطري بنتيجة 4-3 في الثانية الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "الأمر الإيجابي في المباراة هو عودة الفريق في الشوط الثاني، والتفوق برباعية بعدما كان متأخراً بالنتيجة، بعد سيناريو غريب شهدته المباراة"، مضيفاً: "تحدثت إلى اللاعبين في فترة الاستراحة بين الشوطين وطالبتهم بالقيام بالأمور الأساسية في الملعب، وتحمل المسؤولية وليس بالهروب من اللعب وهذا ما حدث".

وأضاف: "الشارقة بذل مجهودا كبيراً في الشوط الثاني بعدما شهد الشوط الأول بعض التغييرات الاضطرارية بسبب الإصابات".

وتابع "أنا موجود في ملاعب الامارات للموسم الثالث وأعرف طريقة اللعب في هذه المنطقة"، معتبراً أن "وجود الجمهور خلف الفريق في مثل هذه المباريات يمثل عاملاً إيجابياً مهماً".

وأكمل: "أعرف أن الجمهور لا يثق في المدرب، وإنما في اللاعبين، ولكن أتمنى أن يعمل الجميع من أجل الفريق".

وأثنى مدرب الشارقة على لاعب الفريق فيتا فيتاي، معتبرا أنه يملك طاقة وإمكانات فنية كبيرة وكان إيجابيا في هذه المباراة ماساعد الفريق على الفوز.