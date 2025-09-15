«ريمونتادا مجنونة» تبث فرحة آسيوية في الشارقة

صنع الشارقة «ريمونتادا مجنونة» أمام ضيفه الغرافة القطري، وتغلب عليه 4-3 في مباراة مثيرة اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وحوّل "الملك" تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل 2-2، قبل أن يجد نفسه متأخراً مجدداً 2-3 لكنه تمكن من التعديل ومن ثم الفوز بالأربعة، في سيناريو حمل الكثير من الإثارة، بفضل براعة اللاعبين وقوة إرادتهم ورغبتهم الجامحة في الفوز.

وسجل أهداف الشارقة راي ماناج (60 و90+1)، عثمان كامارا (62)، وإيغور كورنادو 90+10)، فيما أحرز أهداف الغرافة ياسين ابراهيمي (33)، وخوسيلو (45+4، و73).