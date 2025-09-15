منتخب كرة الطاولة يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية

حقق منتخب الإمارات لكرة الطاولة إنجازاً كبيراً في البطولة العربية للمنتخبات المقامة حالياً في المغرب وتستمر حتى 18 الجاري.

ونال المنتخب 3 ميداليات في منافسات الفرق، بعدما فاز فريق تحت 13 سنة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل فريق تحت 15 سنة على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال فريق تحت 17 سنة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويمتلك منتخب الإمارات فرصة زيادة رصيده من الميداليات، حيث تبدأ الإثنين منافسات الزوجي، كما ستقام في ختام البطولة منافسات الفردي.