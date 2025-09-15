يحيى نادر: كلمات كوزمين شرف كبير.. ونعدكم بالتأهل للمونديال

شدد لاعب العين والمنتخب الوطني، يحيى نادر، العائد من الإصابة أخيراً، على أن مهمة «الأبيض» في مباراتَي الملحق الآسيوي أمام منتخبَي عُمان وقطر، خلال أكتوبر المقبل، ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، واعداً الجمهور الإماراتي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا والمكسيك وكندا العام المقبل.

وقال يحيى نادر لـ«الإمارات اليوم»: «آمل العودة سريعاً إلى صفوف المنتخب الوطني، ومساعدته في التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، ونعد الجمهور بتحقيق الحلم الذي طال انتظاره».

وأضاف: «حظوظ المنتخب قائمة وبقوة، وكلنا كلاعبين سنكون على قلب رجل واحد، ونحن متفائلون بإمكانية تأهل المنتخب إلى المونديال بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، القريب جداً من اللاعبين، والذي يسعى إلى خوض المباراتين المرتقبتين على أكمل وجه من النواحي الفنية والذهنية والتكتيكية».

وعن حديث كوزمين الأخير عقب مباراة المنتخب الودية أمام سورية التي انتهت بالفوز 3-1، بأن المنتخب يفتقد إلى كلّ من يحيى نادر وكايو لوكاس بداعي الإصابة وتمنياته بعودتهما سريعاً، قال يحيى نادر: «شرف لي أن يقول مدرب المنتخب كوزمين هذه الكلمات بحقي، وهذا الأمر سيعطيني دافعاً كبيراً للعودة السريعة إلى المنتخب».

وعمّا إذا كان راضياً عن مستواه الفني في الفترة الماضية، قال: «لست راضياً عن مستواي بنسبة 100%، لأني عائد أخيراً من الإصابة، وأسعى إلى تقديم الأفضل خلال التمارين، بهدف العودة بمستوى أفضل خلال الفترة المقبلة».

ويُعدّ يحيى نادر من العناصر المؤثرة سواء في صفوف فريقه العين أو المنتخب الوطني، إذ كان خلال الفترة الماضية ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب خلال التصفيات الأخيرة، لكن الإصابة التي تعرّض لها أبعدته عن الأبيض الإماراتي.

وأشار نادر إلى أن «المنتخب بحاجة إلى دعم كبير من الجمهور الإماراتي خلال ظهوره المرتقب في مباراتيه أمام عُمان وقطر، لأن تأثيره قوي في دعم اللاعبين ورفع همتهم وعطائهم في الملعب»، وعن مباراة العين أمام الوصل في الجولة الثالثة في دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بالتعادل 1-1، قال: «إن لاعبي العين لم يقصروا، وقدموا مباراة كبيرة جداً»، مشيراً إلى أن «حصد العين نقطة خارج أرضه أمام الوصل يُعدّ أفضل من لا شيء».

وكان يحيى نادر اشترك في مباراة الوصل بديلاً في الدقيقة 86 مكان زميله ماتياس بلاسيوس، ويُعدّ الظهور الأول له مع العين في الدوري هذا الموسم بعد عودته من الإصابة.

واختتم يحيى نادر: «طموح العين خلال الدوري الحالي هو بالتأكيد الفوز باللقب، ونبذل كل جهدنا لإسعاد الجماهير العيناوية».

يحيى نادر:

• مهمة المنتخب في ملحق المونديال صعبة لكنها ليست مستحيلة.

• المنتخب بحاجة إلى دعم كبير من الجمهور الإماراتي أمام عُمان وقطر.