4 مباريات في انطلاق موسم «السلة» اليوم

ينطلق في السابعة والربع مساء اليوم الموسم الجديد لمسابقات «كرة السلة» لمرحلة الرجال، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الافتتاحية في الدوري التمهيدي من مسابقة «كأس الاتحاد».

ويُدشّن حامل اللقب فريق الشارقة مشواره بلقاء ضيفه الجزيرة، على أن يستضيف البطائح فريق الظفرة، ويقام في التوقيت ذاته لقاء الجارين، الوصل والنصر على صالة الأخير، على أن يسدل الستار على مباريات الجولة في الثامنة مساءً، بلقاء صاحب الضيافة شباب الأهلي أمام الوحدة.

ويقضي نظام البطولة بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وضعت القرعة فريق الشارقة في المجموعة الأولى بجوار الجزيرة والبطائح والظفرة، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة.