مدرب الوصل: المواجهة مع العين كانت معركة كبيرة

أكد مدرب الوصل، البرتغالي لويس كاسترو، أن فريقه واجه خصماً صعباً مثل العين، إلا أن لاعبي الوصل قدموا أداءً جيداً، وبذلوا جهداً كبيراً خلال المباراة التي أُقيمت، أول من أمس، بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، واصفاً المباراة منذ بدايتها بأنها كانت «معركة كبيرة» في بطولة الدوري.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أول 20 دقيقة كانت صعبة جداً على الوصل، نظراً لتفوق لاعبي العين دفاعياً بشكل كبير، لذلك لم يتمكن الفريق من الاقتراب من منطقة جزاء العين».

وأشار إلى أنه في بداية اللقاء لم تكن هناك ثقة كافية لدى الفريق، لكن مع مرور الوقت ارتفعت الثقة، وبدأ الوصل يتقدم حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة.

من جانبه، أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إفيتش، أن فريقه كان يستحق الفوز على الوصل، مشيراً إلى أن المباراة جاءت في توقيت صعب بالنسبة للعين، نظراً لوجود أربعة لاعبين في صفوف المنتخب، وقد التحقوا بالفريق بعد انتهاء مشاركتهم الدولية.

وأضاف أن الفريق افتقد أيضاً لعدد من اللاعبين بسبب الإصابات، معرباً عن أمله في عودتهم قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته تطلعه إلى تقدم العين في جدول الترتيب نحو المراكز التي يستهدفها في الدوري.