المهر «ليبو دي كارير» يُحلّق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في «دونكاستر»

تُوّج المهر «ليبو دي كارير»، بشعار وذنان ريسنغ، بلقب الجولة الـ13 من سلسلة سباقات كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أُقيمت، أول من أمس، على مضمار دونكاستر العريق بمدينة يوركشاير في بريطانيا، ضمن مهرجان سانت ليجر ستيكس وسط حضور جماهيري قارب الـ30 ألف متفرج.

وواصلت سباقات الكأس الغالية تألقها ونجاحها الباهر، مؤكدة حضورها المميّز في كبريات المهرجانات والسباقات العالمية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم المُلّاك والمربين في دول العالم المختلفة.

وتمكن المهر «ليبو دي كارير» من نسل «المُرتجز × المنارة دو كارير»، بإشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس ميكائيل برزالونا، من تقديم أداء استثنائي وحسم الصراع في الأمتار الأخيرة، من السباق الذي أُقيم لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الأولى المخصصة للمهور والمهرات بعمر أربع سنوات، بجوائز بلغت قيمتها 400 ألف جنيه إسترليني، لتُسجَّل كأغلى جائزة في تاريخ سباقات الخيل العربية ببريطانيا وأوروبا.

وبهذا الإنجاز حقّق المهر، ذو الأربع سنوات، رابع انتصاراته من أصل سبع مشاركات، وأول ألقابه في سباقات الفئة الأولى، مُتوّجاً بلقب الديربي العربي البريطاني، بعد أن حلَّ وصيفاً في ديربي قطر بمضمار شانتيي الفرنسي.

وأكّد البطل جدارته بعدما كان متأخراً خلف المتصدرين، حيث انطلق بقوة بشكل مستقيم متجاوزاً منافسيه ببراعة، وبفارق نصف طول عن «منير» الممثل الثاني لوذنان ريسنغ من نسل «المُرتجز × منيرة بنت دورمان»، بإشراف المدرب داميان دو واتريغون، وقيادة الفارس جان برنار إيكيم، فيما جاء ثالثاً «شيحان» من نسل «المُرتجز × الدوحة» بشعار الشقب ريسنغ، تحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس توم ماركواند.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين كلٌّ من عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عارف العواني، وأمين عام اللجنة العليا المنظمة للسلسلة، فيصل الرحماني، وممثل سفارة الدولة في لندن، سعود بدر الطنيجي، إلى جانب ممثلي مربط وذنان ريسنغ.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية، مطر اليبهوني الظاهري، إن السباق جسّد المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي ضمن فعاليات مهرجان سانت ليجر ستيكس الشهير وختام الديربي العربي الإنجليزي، لافتاً إلى أن المحطة البريطانية أثبتت مكانة الكأس الغالية في أعرق السباقات العالمية.

وأكّد حرص اللجنة على أن تواصل الكأس الغالية تحقيق أهدافها وغاياتها عبر جولاتها العالمية، من خلال تشجيع مُلّاك ومربي الخيل العربي على المشاركة والوجود في جميع السباقات.