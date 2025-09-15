منصور صالح: بني ياس بحاجة إلى انتصار واحد فقط

أكد مدير فريق بني ياس، منصور علي صالح، أن الأداء الذي قدمه فريقه أمام شباب الأهلي في مواجهتهما بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، الخميس الماضي، يعكس الروح القوية التي يتمتع بها اللاعبون، مشيراً إلى أن «السماوي» يمتلك كل الإمكانات للعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.

وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف من دون رد، ليصل «فرسان دبي» إلى النقطة السابعة، متصدراً المسابقة بالتساوي مع العين والنصر، فيما بقي فريق بني ياس في المركز الأخير من دون نقاط، بعد خسارته في المباريات الثلاث.

وقال منصور علي صالح لـ«الإمارات اليوم»: «منذ بداية الموسم واجهنا مواقف صعبة، لكن الفريق خلق فرصاً للتسجيل في جميع المباريات، وأمام شباب الأهلي وعلى أرضه، كنا قريبين جداً من خطف التعادل، خصوصاً في اللحظات الأخيرة، كما أن الفريق سجل مرتين، لكن تقنية الفيديو (الفار) كان لها كلمتها، وهذا دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «أداء بني ياس لا يدعو للقلق، كل اللاعبين متعاونون، وتوالي المباريات يزيد من التجانس، وكل ما نحتاجه هو انتصار واحد فقط ليستمر معنا الحافز، ونعود إلى المسار الصحيح»، وشدد مدير الفريق على أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية داخل الملعب، وأن ما يميز المرحلة الحالية هي الروح الجماعية والقتالية التي يبذلها الفريق، معتبراً أن هذه الروح ستقود بني ياس لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.