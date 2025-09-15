الظفرة يحقق ثاني أفضل انطلاقة له.. 6 نقاط تبشر بموسم واعد

حقق الظفرة ثاني أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن جمع ست نقاط من أول ثلاث جولات في الموسم الحالي 2025-2026، وهو الرقم ذاته الذي سجله في نسخة 2009-2010، بينما تبقى أفضل انطلاقة له في موسم 2020-2021 عندما حصد سبع نقاط.

وقدم «فارس الغربية» في الموسم الحالي نفسه بصورة مختلفة، ورغم خسارته في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي صفر-2، إلا أنه ظهر بأداء قوي، وكان نداً لـ«فرسان دبي»، ثم حقق فوزاً مهماً في الجولة الثانية على حساب ضيفه الوصل بنتيجة 3-1، قبل أن ينجح في تحقيق انتصاره الثاني توالياً في المسابقة على حساب دبا 2-1، الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان الفريق العائد إلى دوري المحترفين قد حقق أفضل انطلاقة له في موسم 2020-2021 عندما فاز على عجمان في الجولة الأولى 4-1، وتعادل مع الجزيرة في الجولة الثانية 1-1، ثم تفوق على الفجيرة في الجولة الثالثة بانتصاره 3-1، علماً بأنه أنهى المسابقة وقتها في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

أما ثاني أفضل انطلاق تاريخي فيرتبط بموسم 2009-2010، حينما فاز في الجولة الأولى 4-2 على عجمان، وخسر في الثانية صفر-2 أمام الجزيرة، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات في الجولة الثالثة بفوزه على الشباب 2-1، لكنه أنهى المسابقة في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

يُذكر أن أعلى حصيلة نقاط للظفرة في تاريخه كانت في موسم 2012-2013، عندما أنهى المسابقة في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، على الرغم من أنه جمع حينها أربع نقاط فقط بعد أول ثلاث جولات، بتعادله 1-1 مع عجمان، وفوزه 2-1 على دبا، قبل خسارته الثقيلة صفر-7 أمام العين.

من جانبه، قال مدرب الظفرة، الصربي زيلكو بتروفيتش، إنه فخور بالفريق وبالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباريات الثلاث الأولى من الدوري، التي حصدوا فيها ست نقاط، معتبراً أن ذلك «أمر ليس بالسهل».

وأضاف بتروفيتش في تصريحاته صحافية: «النتيجة التي حققناها في مباراة دبا كانت مهمة للجميع، كريم البركاوي سجل هدفاً رائعاً منحنا الثقة، وبرأيي ليس من السهل أن نخوض مباراة صعبة كل أسبوع، لكننا سنواصل العمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة».

وتابع: «لا أرغب في الخوض كثيراً في التفاصيل، لكن ما لم يعجبني في اللقاء هو الهدف الذي استقبلته شباكنا».

وختم مدرب الظفرة: «نريد أن نلعب كرة قدم جميلة، وأنا لست من نوعية المدربين الذين يفضلون الدفاع كثيراً، بل أحب الكرة الهجومية، لكن في بعض الأوقات لابد من وضع خطة للدفاع».

• «فارس الغربية» قدم نفسه خلال الموسم الجاري بصورة مختلفة رغم خسارته في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي.