18 فعالية وبطولة في «موسم البولو».. والبداية 4 أكتوبر

أعلن منتجع ونادي الحبتور للبولو انطلاق الموسم الرياضي الجديد يوم الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر المقبل، على أن يستمر حتى 24 أبريل 2026، في جدول حافل بالبطولات المحلية والدولية التي تستقطب نخبة من أبرز لاعبي البولو في المنطقة والعالم، وتأتي أهمية هذا الموسم كونه يسبق استضافة الإمارات لكأس العالم للبولو خلال ديسمبر 2026.

ويتضمن الموسم الحالي أكثر من 18 فعالية وبطولة تتوزع على مدار سبعة أشهر، في مزيج من البطولات الرسمية والدوريات المحلية والفعاليات ذات الطابع المجتمعي والخيري، وتُسلّط الأضواء على اثنتين من أبرز البطولات في المنطقة، وهما كأس دبي الفضية (من 10 إلى 24 يناير 2026) بمستوى «20 جول»، وكأس دبي الذهبية (28 يناير – 14 فبراير) بمستوى «20 جول»، وتُعدّ الأبرز على أجندة البولو في الشرق الأوسط.