«نوتابل سبيش» يهدي «غودولفين» اللقب الثالث في سباق «وودباين مايل»

أهدى الجواد «نوتابل سبيش»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، فريق «غودولفين» العالمي اللقب الثالث تاريخياً في غضون أربع سنوات، بعد فوزه، أمس، بسباق «وودباين مايل»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، والذي جرى على مضمار «وودباين» الكندي العريق.

وانضم «نوتابل سبيش» إلى قائمة جياد «الشعار الأزرق» المُتوّجة بلقب السباق الكندي، بعد كل من «مودرن غيمس» و«ماسترز أوف ذا سيز» المُتوّجين في نسختَي 2022 و2023.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «نوتابل سبيش»، لتعويض انطلاقته المتأخرة، واللحاق سريعاً بركب جياد المقدمة، قاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و33 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول، عن صاحب المركز الثاني الجواد الكندي «ماي بوي برينس»، بإشراف المدرب مارك كايس، وقيادة الفارس جول روزاريو.

وعلّق مدرب فريق «غودولفين»، شارلي آبلبي، على انتصار «نوتابل سبيش» بقوله في تصريحات صحافية: «نأمل أن يؤهله هذا الانتصار في العودة إلى مضمار (ديل مار) للمشاركة في سباق (بريدرز كب مايل) الأميركي».