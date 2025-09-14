بيرلو يعاني قبل تحقيق أول فوز بملاعب الإمارات

تأهلت فرق يونايتد والعروبة والذيد ومجد، اليوم الأحد، إلى الدور التمهيدي الثاني لفرق الدرجة الأولى المؤهل إلى مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي سيتم تحديد موعده لاحقاًً، إذ سيلعب الذيد مع يونايتد، والعربي مع دبا الحصن، والعروبة مع مجد، وحتا مع الحمرية.

وجاء تأهل يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو بعد الفوز على الإتفاق بهدفين دون مقابل في مباراة صعبة تعتبر الأولى لبيرلو بملاعب الإمارات، إذ انتظر خلالها يونايتد حتى الوقت بدل الضائع ليتمكن البرازيلي جوستافو أوليفيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة (90+1)، قبل ان يضيف زميله العاجي ابراهيما واتارا الهدف الثاني (90+6).

وفاز العروبة على الإمارات (الصقور) بهدفين دون مقابل على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان سجلهما ايفانيلدو سيلفا (10)، وسينيسا جولاسيك (80).

وتغلب الذيد على غلف يونايتد 2-1، وسجل للفائز عبدالله العامري (46)، والإيراني سيد بوريا ميرائي (60)، بينما أحرز هدف الضيوف الهولندي ليروي فير (76)، في وقت شهدت المباراة أول بطاقة حمراء في الموسم الحالي ضمن مباريات أندية الدرجة الأولى، وكانت من نصيب لاعب جلف يونايتد الأردني محمد أبو عيسى في الدقيقة الخامسة من المباراة ليلعب فريقه بـ 10 لاعبين.

وفاز فريق مجد على نظيره مصفوت 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.



نتائج الدور التمهيدي الأول للكأس

يونايتد - الاتفاق 2-0

العروبة - الإمارات 2-0

الذيد - غلف يونايتد 2-1

مجد - مصفوت 6-5