ميلوش يكشف عن مشكلة فنية تواجه الشارقة قبل لقاء الغرافة

كشف مدرب الشارقة الصربي ميلوش، أنه يدخل مباراة الفريق أمام الغرافة القطري غداً الإثنين ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة وهو تحت ضغوطات، مؤكداً في ذات الوقت جاهزية فريقه للمواجهة التي وصفها بأهم منافسة في آسيا، معتبراً أن الشارقة يملك فريق جيد جداً وأن طموحاته كبيرة في هذه البطولة، وأنه يمكنه الفوز باللقب، لافتاً إلى أنهم سيعملون كل ما في وسعهم حتى يعبر الفريق إلى الدور المقبل، لافتا إلى أن هناك بعض الغيابات في صفوف الفريق وهناك لاعبين بدأو في العودة، مشددا على أنه لن يغامر بسلامة أي لاعب في حال لم يكن اللاعب جاهز بنسبة 100 %.

وأشار مدرب الشارقة في مؤتمر صحافي إلى أنه تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب السابق الروماني أولاريو كوزمين وهو مدرب كبير وضع بصمته في الفريق خلال السنوات السابقة، معتبرا أن هناك مراحل انتقالية بين مدرسة إلى أخرى، لافتا إلى أن هناك تغييرات كبيرة في الفريق لكن هذا ليس عذرا لكنهم يحاولون أن يقدمون كل ما عندهم، مؤكدا أن هناك تعاون كبير من قبل اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة بعض اللاعبين الذين عادوا من إصابات طويلة في الفترة الماضية حتى يكون الفريق في الوضع المثالي.

وأكد ميلوش إلى أنه يحترم جدا مدرب الغرافة البرتغالي بيدرو مارتنيز كون أنه سبق أن تواجها في دوري أبطال آسيا للأندية في الموسم الماضي عندما كان مدربا للوصل.

وأكمل ميلوش «أي فريق في هذه البطولة بحاجة إلى 10 أو 11 نقطة للتأهل إلى الدور المقبل، والأندية السعودية الثلاثة المشاركة في البطولة وهى الأهلي والهلال والاتحاد قوية للغاية ومرشحة بقوة للمنافس».





