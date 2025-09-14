ماذا قال مدرب الغرافة عن مواجهة الشارقة وميلوش في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

أكد مدرب فريق الغرافة القطري، البرتغالي بيدرو مارتنيز إنه سيواجه فريق الشارقة غدا الإثنين على استاد الشارقة بأفضل تشكيلة في انطلاقة دوري أبطال للأندية النخبة لموسم 2025-2026 ، مشيرا إلى أن طموح فريقه هو التأهل إلى المرحلة المقبلة في البطولة، معتبرا أن الشارقة هو المنافس للغرافة في هذه المرحلة وأن المواجهة بينهما ستكون صعبة، لافتا إلى أن الفريقين سبق وأن تواجها أخيرا في مباراة ودية خلال معسكري الفريقين في أوروبا.

وقال مدرب الغرافة خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأحد بقاعة المؤتمر في نادي الشارقة: "الغرافة يسعى إلى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز وأعرف جيدا مدرب الشارقة ميلوش بحكم أنه كان مدربا سابقا لفريق الوصل الذي سبق أن واجهه الغرافة في دوري أبطال آسيا".

وأشار مدرب الغرافة إلى أن الفريق لديه هويته و فلسفته الخاصة التي يعتمدها في مثل هذه المواجهات، مؤكداً على أهمية هذه المباراة كونها أمام منافس مباشر في التأهل إلى المراحل المقبلة في البطولة.