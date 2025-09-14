«مجموعة تايجر» الراعي الحصري لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا «النخبة»

أبرم نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة مع مجموعة "تايجر" الرائدة في مجال التطوير العقاري، لتصبح الراعي الحصري للنادي في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة للموسم الرياضي 2025–2026.

وشهد عضو مجلس إدارة النادي الفريق محمد أحمد المري، مراسم توقيع اتفاقية الرعاية بين الطرفين، فيما وقّع عن المجموعة الرئيس التنفيذي المهندس عامر وليد الزعبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، من بينهم هشام القاسم ورئيس شركة كرة القدم اللواء طلال الشنقيطي إلى جانب نخبة من لاعبي الفريق الأول.

وتأتي الشراكة تأكيداً على نهج نادي شباب الأهلي في تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، وترسيخ التكامل بين القطاعين الرياضي والاقتصادي، بما يسهم في دعم مسيرة الرياضة الإماراتية ورفع مكانتها على مختلف المستويات.

من جانبها، أوضحت مجموعة تايجر أن هذه الرعاية تمثل دعماً لمسيرة "فرسان دبي" في دوري أبطال آسيا النخبة، ومساندةً لهم في مواجهة التحديات القارية، سعياً لرفع راية كرة القدم الإماراتية، وتحقيق إنجازات مميزة تقود الفريق للوصول إلى أبعد المراحل في البطولة.