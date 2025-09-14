عيد باروت: مباراة كلباء والوحدة إيجابية في كل شيء إلا الأهداف

خطفت مباراة كلباء والوحدة، التي أقيمت الخميس الماضي، الأنظار، على الرغم من التعادل السلبي في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ جاءت إيجابية في معظم تفاصيلها، وذات مستوى فني رفيع، على الرغم من غياب الأهداف، في واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي، قياساً بغزارة الهجمات والطابع الفني الممتع الذي قدمه كلا الفريقين.

وقال المدرب السابق لمنتخب الشباب والمحلل الرياضي، عيد باروت، لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة كلباء والوحدة كانت إيجابية في كل شيء إلا في تسجيل الأهداف، والتعادل كان عادلاً، لكون الفريقين تميزا باللعب الهجومي، وتطبيق التكتيك بحسب مجريات المباراة»، مشيراً إلى أن «مدرب كلباء الصربي فوك رازوفيتش نجح في قيادة فريقه بشكل ناجح أمام منافس قوي لما يتمتع به من خبرة كبيرة».

وأوضح باروت أن «حارسي مرمى الفريقين سلطان المنذري (كلباء) وزايد الحمادي (الوحدة) أظهرا مستوى فنياً مميزاً يعكس الجاهزية لموسم قوي، وكانا أفضل لاعبي كلباء والوحدة في المباراة، خصوصاً بعد تصدي سلطان المنذري لأربع هجمات خطرة، ومثله تصدى زايد الحمادي لانفرادين في الربع الأخير من المباراة للاعب لياندرو ساباداسيو».

وتابع: «مشاركة لاعب كلباء، المدافع الفنزويلي ريني ريفاس، في المباراة، على الرغم من أنه لم يمضِ على التحاقه بالفريق سوى 72 ساعة قادماً من التعاون السعودي، ولعبه 86 دقيقة، ونجاحه بتقديم مباراة مميزة، يبعث رسالة مهمة للاعبين، خصوصاً العائدين منهم من مباريات التوقف الدولي، وأتوقع أن يكون أحد أبرز لاعبي الدفاع في الدوري».

وأضاف: «استفاد لاعبو كلباء من مرحلة الانسجام التي كانت مفقودة في المباريات الماضية، وقد يكون ذلك إشارة إلى أن الفريق سيظهر بشكل أكثر جودة في المباريات المقبلة».

إشادة متبادلة بين الحمادي والمنذري

أثنى حارس الوحدة زايد الحمادي على نظيره حارس كلباء سلطان المنذري، واعتبر أن تألقه حال دون تسجيل «العنابي»، رغم الهجمات العديدة، مؤكداً أن المباراة عكست المستوى المميز لكلا الحارسين.

في المقابل، قال المنذري: «زايد الحمادي كان مميزاً بتصديه لفرصنا الخطرة، أما نحن فقد قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وظهر الفريق منسجماً ومتزناً طوال اللقاء. صحيح أن الفرص لم تستثمر لتسجيل الأهداف، لكننا نتطلع إلى استمرار النمور في تقديم أداء تصاعدي في الجولات المقبلة».