الظنحاني: بني ياس استعاد الروح رغم الخسارة أمام شباب الأهلي

أبدى حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام شباب الأهلي، رغم الخسارة بهدف دون مقابل، الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «السماوي» يسير في الطريق الصحيح، وأن عودة الانتصارات مسألة وقت فقط.

وقال فهد الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق قدّم مباراة كبيرة، وظهر بصورة أفضل بكثير من الجولتين الماضيتين، فمن شاهد اللقاء يلاحظ أننا كنا قريبين من التعادل، بل ونجحنا في الوصول أكثر من مرة لمرمى شباب الأهلي، رغم النقص العددي أمام منافس قوي يمتلك إمكانات كبيرة».

وأضاف: «الفريق يحتاج إلى انتصار واحد فقط ليعود إلى مساره الطبيعي. لدينا عناصر شابة تلعب بروح عالية، والأجواء في غرفة الملابس إيجابية للغاية، وهناك ثقة متبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني، وهذا ما يمنحنا دافعاً لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة».

وأشار حارس بني ياس إلى أن فريقه لا يدخل الموسم الحالي بهدف المنافسة على لقب الدوري، بل يسعى في المقام الأول إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب، موضحاً أن المشوار لايزال طويلاً، وقال: «من المبكر جداً الحديث عن هوية البطل أو الفرق المهددة بالهبوط، لكننا واثقون بأن بني ياس قادر على العودة بقوة، وتقديم مستويات أفضل».

كما وجّه الظنحاني رسالة إلى جماهير بني ياس، قائلاً: «أعتذر لجماهيرنا عن النتائج الأخيرة، لكني أؤكد لهم أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وسنعمل بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة في الجولة المقبلة، لتعويض ما فات، ورسم البسمة على وجوه عشاق السماوي».

يذكر أن بني ياس تلقى ثلاث هزائم متتالية منذ انطلاق الموسم، ليظل رصيده خالياً من النقاط بعد مرور ثلاث جولات، الأمر الذي يضاعف من أهمية اللقاء المقبل أمام الجزيرة، باعتباره فرصة حقيقية لعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

الروح القوية

من جانبه، أكد مدير فريق بني ياس، منصور علي صالح، أن الأداء الذي قدمه فريقه أمام شباب الأهلي يعكس الروح القوية التي يتمتع بها اللاعبون، مشيراً إلى أن «السماوي» يملك الإمكانات للعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.

وقال: «منذ بداية الموسم واجهنا مواقف صعبة، لكن الفريق خلق فرصاً للتسجيل في جميع المباريات، وأمام شباب الأهلي وعلى أرضه، كنا قريبين جداً من خطف التعادل، خصوصاً في اللحظات الأخيرة، كما أن الفريق سجل مرتين، لكن تقنية الفيديو (VAR) كانت لها كلمتها، وهذا دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «أداء بني ياس لا يدعو للقلق، فكل اللاعبين متعاونون، والمباريات تزيد من التجانس، وكل ما نحتاجه هو انتصار واحد فقط ليستمر معنا الحافز، ونعود إلى المسار الصحيح».

وشدد مدير الفريق على أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية داخل الملعب، وأن ما يميز المرحلة الحالية هي الروح الجماعية والقتالية التي يبذلها الفريق، معتبراً أن هذه الروح ستقود بني ياس لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.