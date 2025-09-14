الاتفاق يتعاقد مع المدافع يعقوب حسن

تعاقد نادي الاتفاق مع اللاعب الدولي السابق يعقوب حسن، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ويجيد يعقوب اللعب في مراكز عدة منها قلب دفاع وفي خط الوسط، ويعد صفقة قوية للفريق الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب يعقوب قد مثّل ناديي كلباء والنصر في دوري المحترفين، إضافة إلى خوضه ثلاث مباريات مع المنتخب الوطني. كما تعاقد نادي الاتفاق مع اللاعب السوداني وليد سراج الذي سبق له تمثيل العين وكلباء وأندية أخرى. وسبق لفريق الاتفاق التعاقد مع لاعبين شاركوا في أندية دوري المحترفين، منهم لاعب دبا وكلباء عمر الخديم، ولاعب الفجيرة والعروبة مهند خميس.