مهر «غودولفين» يطلب المجد في «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس»

يتطلع المهر غير المهزوم «سابا ديزرت» إلى السير على خُطى نخبة من أبرز نجوم فريق «غودولفين» العالمي، وتحقيق لقب سباق «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1400 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «ذي كرا» الإيرلندي العريق.

وينشد المهر البالغ من العمر سنتين، الانضمام إلى قائمة خيول «غودولفين» التي سبق لها الفوز بأهم سباق للخيول الناشئة في إيرلندا، ومن بينها الفحل الأسطوري «دوباوي» المتوج بنسخة 2004، والمهر «دون أبروتش» في نسخة 2012، و«بيناتوبو» عام 2019، و«نيتف تريل» عام 2021.

واستهل «سابا ديزرت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، يونيو الماضي مسيرته في عالم السباقات، بتحقيقه الفوز على مضمار «ساندوان بارك» الإنجليزي بفارق ثلاثة أرباع الطول في سباق للخيول المبتدئة، واتبعه يوليو الماضي بخطفه لقب سباق «سوبرلاتيف ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في تكرارٍ للمشهد الذي استهل فيه زميله في الإسطبل «نيتف تريل» في 2019 موسمه، قبل التوجه للفوز بلقب سباق «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» الإيرلندي.

وعلق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على حظوظ المهر «سابا ديزرت» بقوله في تصريحات صحافية: «حقق (سابا ديزرت) فوزين من مشاركتين، وسلك مساراً مشابهاً لعدد من خيولنا في الماضي، وستكون حالة الأرضية في مضمار (ذي كرا) أكثر صعوبة مما واجهه حتى الآن، لكننا نأمل أن يتمكن من التعامل معها».

وأضاف: «السباق لن يكون سهلاً، إلا أن (سابا ديزرت) يدخل المنافسة في جاهزية عالية، ونتطلع إلى أن يثبت حضوره القوى على هذا المستوى».