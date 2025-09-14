محمد المطيوعي يحجز مقعده في بطولة العالم للمضمار

أعلن الاتحاد الدولي للدرّاجات تأهل الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للمضمار، التي ستُقام في تشيلي أواخر شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون المشاركة في سباق المطاردة الفردية، وهو الاختصاص الذي يتألق فيه نجم المنتخب الوطني محمد المطيوعي.

ويحمل المطيوعي في سجله إنجازات بارزة، أبرزها فوزه بوصافة آسيا في البطولة القارية الأخيرة، إضافة إلى تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار التي أقيمت أخيراً في تايلاند في التخصص نفسه، ما أهّله عن جدارة لتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير.

ويُعد تأهل المطيوعي محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وخطوة جديدة تعكس تطور رياضة الدرّاجة الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي.