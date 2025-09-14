20 لاعباً يمثلون الأولمبياد الخاص الإماراتي في «مونديال الشباب» للمواي تاي

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، مشاركة 20 لاعباً ولاعبة، في النسخة الأولى من بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة حالياً في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة من ست قارات.

وأكد مدير المنتخبات، سرور سعيد، أن المشاركة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص الإماراتي، لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الدمج المجتمعي.

وأوضح أن المشاركة في البطولة ستقتصر على الأداء التدريبي والاستعراضي للاعبين واللاعبات، دون أي احتكاك مباشر، عبر مسابقات تم تصميمها لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية من اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وأشار إلى أن وجود الأولمبياد الخاص الإماراتي لأول مرة في بطولة العالم، يرسّخ مبادرة الإمارات الرائدة في عملية الدمج، ونقلها للعالم، لاسيما أن البطولة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة.

وافتتحت البطولة أول من أمس، في صالة «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي.

وألقى المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، طارق محمد المهيري، كلمة الافتتاح الرسمي. ورحّب خلالها بالوفود العالمية المشاركة، مؤكداً أن هذه البطولة تمثل محطة تاريخية لدعم أجيال المستقبل، وترسيخ قيم التنافس الحضاري والتواصل بين شعوب العالم وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن نسخة أبوظبي ستصنع لحظات خالدة في ذاكرة أسرة المواي تاي العالمية.

وأضاف المهيري أن مشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد على 1200 لاعب ولاعبة، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي الدولي لدولة الإمارات وأبوظبي، وتؤكد المكانة المرموقة للدولة في استضافة كبرى البطولات العالمية. كما أعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، والتي أسهمت في تحقيق نجاحات غير مسبوقة في تطوير اللعبة.

من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، ستيفن فوكس، بمستوى التنظيم وحفل الافتتاح المميز، معرباً عن شكره وتقديره إلى أبوظبي والإمارات على الاستضافة الرائعة. كما ثمّن جهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي، واهتمامه الكبير بتنظيم البطولات والدورات والبرامج التطويرية التي أسهمت في رفع مستوى اللعبة عالمياً.