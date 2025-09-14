بن نجيمة: الفوز على البطائح أفضل تحضير لمواجهة الشارقة

أبدى لاعب عجمان التونسي فرج بن نجيمة، سعادته بالفوز على البطائح بهدف دون ردّ في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الأهم كان العودة إلى طريق الانتصارات بعد بداية صعبة هذا الموسم.

وقال بن نجيمة لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة أمام البطائح، لكننا نجحنا في حسمها بهدف من كرة ثابتة، وهو انتصار مهم جداً بالنسبة لنا، خصوصاً أننا خرجنا من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان لابد من استعادة الثقة والعودة إلى النتائج الإيجابية، والنقاط الثلاث هي المكسب الأكبر».

وأضاف: «الفوز يمنحنا أفضل تحضير ممكن قبل مواجهة الشارقة التي ستُقام يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري، ونحن ندرك صعوبة المباراة، لكننا سنكون أكثر جاهزية وتركيزاً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وتابع: «صحيح أن الأداء لايزال يحتاج إلى تحسين، والمدرب يعمل على معالجة الأخطاء، لكننا وصلنا كثيراً إلى مرمى البطائح، وهذا يعكس أننا نملك القدرة الهجومية التي تمكننا من التسجيل وصناعة الفارق».

وكان عجمان قد حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تغلبه على البطائح بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ويكسر سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في انطلاقة الدوري بعد الخسارة في أول مباراتين أمام كل من الوحدة والنصر.