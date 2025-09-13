قمة متكافئة بين الوصل والعين تنتهي بتعادل عادل

فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على قمة "استاد زعبيل"، التي جمعت الوصل وضيفه العين مساء اليوم السبت في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ضمن منافسات الموسم الجديد.

وأهدى هذا التعادل فريق العين نقطته السابعة، ليشارك الصدارة مؤقتًا مع كل من شباب الأهلي والنصر، فيما رفع الوصل رصيده إلى أربع نقاط، ليشترك في المركز السادس مع فرق الشارقة، وخورفكان، والجزيرة، وكلباء.

وسجل البرتغالي سيرجيو بيريرا هدف الوصل في الدقيقة 47، بينما أدرك العين التعادل عن طريق نجمه التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 58.

وبدأ العين المباراة بأفضلية واضحة، ونجح لاعبوه في تهديد مرمى الوصل مبكرًا، أبرزها في الدقيقة 11، عندما راوغ إيريك دفاع "الإمبراطور"، واخترق منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة جاءت سهلة بين يدي الحارس محمد علي.

ونشط الوصل مع انتصاف الشوط الأول، وبدأ يشكل خطورة عبر الكرات العرضية من الجناحين سيرجيو بيريرا والدولي علي صالح، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 34، لولا تألق حارس العين خالد عيسى، الذي أبعد كرة عرضية قبل وصولها إلى رأس علي صالح.

واعتمد العين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول على الهجمات المرتدة السريعة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية من الأرجنتيني ماتيوس بلاسيوس، إلا أن الحارس محمد علي تألق مجددًا في إبعاد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عادت الثنائية بين علي صالح وسيرجيو بيريرا لتفرض حضورها، حين مرر صالح كرة عرضية في الدقيقة 47، استقبلها سيرجيو بتسديدة قوية سكنت شباك خالد عيسى، معلنًا عن هدف التقدم للوصل.

ولم ينتظر العين طويلًا، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 58 بعد هجمة منظمة من الجهة اليسرى، مرر على إثرها كاكو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها لابا كودجو بتسديدة قوية على يسار الحارس محمد علي.

وحُرم جمهور الوصل من فرحة التقدم مجددًا، بعدما ألغى الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان هدفًا أحرزه البرازيلي ماتيوس سلدانا في الدقيقة 65 بداعي التسلل.

وحاول الفريقان حسم اللقاء في الدقائق المتبقية، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).