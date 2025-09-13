منتخب التجديف يحصد «فضية» و«برونزية» في بطولة آسيا

حقق منتخب الإمارات للتجديف الحديث، ميداليتين (فضية وبرونزية)، في نهائي بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي أسدل الستار عنها اليوم في مدينة روشان الصينية.

جاءت الميدالية الفضية، عن طريق شمسة الشرياني وفاطمة خلف، بحلولهن بالمركز الثاني في منافسات زوجي بنات تحت 19 عاماً، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الثنائي حمد المطروشي وخميس غانم، ضمن منافسات زوجي الرجال للنخبة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للتجديف الحديث، منتخب التجديف، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الإمارات المتميزة في رياضة التجديف على المستوى الآسيوي.

وأشار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن هذا النجاح يُظهر قدرة الشباب الإماراتي على المنافسة الدولية ويعزز الثقة في مواصلة تحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية القارية والعالمية.