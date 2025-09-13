تأهل حتا والعربي ودبا الحصن في كأس رئيس الدولة

تأهلت فرق حتا والعربي ودبا الحصن للدور التمهيدي الثاني لفرق الدرجة الأولى لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك بعد فوز حتا على سيتي (4-1) بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في استاد حمدان بن راشد ال مكتوم في نادي حتا مساء اليوم السبت، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسيلعب حتا مع الحمرية في الدور التالي.

وفاز دبا الحصن في ملعبه على الجزيرة الحمراء (2-0) وسجل هدفي الفائز الهولندي لارس فيلدويك، و البرازيلي لوكاس روشا (90+2).

وفاز العربي في ملعبه على الفجيرة (4-2) وسجل للفائز الفلسطيني سليم محمود (28)، وعلي سليمان (54)، و البرازيلي رينير الفيس (80)، والإنجليزي بنيك افوب (88)، بينما سجل للفجيرة، أحمد السيد في مرماه (40)، وعبدالله انور (42).

وبذلك سيلتقي دبا الحصن مع العربي في الدور التمهيدي الثاني.

وتستكمل المنافسات يوم غدٍ باقامة اربع مباريات يلعب فيها يونايتد مع الإتفاق، والعروبة مع الإمارات، ومصفوت مع مجد، والذيد مع غلف يونايتد.