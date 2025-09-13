الجزيرة يوقف زحف النصر ويحرمه من نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة

فرض التعادل نفسه للمرة الأولى تاريخيا في المواجهات التي جمعت الجزيرة على أرضه وأمام جماهيره ضد النصر في دوري المحترفين، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت بالتعادل السلبي، في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يسبق، خلال المواجهات الـ16 السابقة بين الفريقين على استاد محمد بن زايد، أن انتهت أي مباراة بالتعادل، حيث حقق «فخر أبوظبي» الفوز في 10 مناسبات، مقابل 6 انتصارات للنصر. كما يُعد هذا التعادل السلبي الثاني تاريخياً بين الفريقين، بعد تعادلهما على استاد آل مكتوم في 27 مارس 2014.

ورفع النصر رصيده إلى سبع نقاط، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى أربع نقاط، وضعته مؤقتًا في المركز الثامن، بالشراكة مع كلباء، وخورفكان، والشارقة.

وجاءت بداية المباراة سريعة من كلا الفريقين، مع محاولات جادة للتسجيل، كان أبرزها في الدقيقة 25 حين ناب القائم عن حارس الجزيرة علي خصيف في التصدي لرأسية مهاجم النصر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش.

وضغط الجزيرة بكثافة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكان قريباً من افتتاح التسجيل في الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء للاعبه مامادو كواليبالي، لكن مدافع النصر البرازيلي غوستافو أليكس نجح في إبعاد الخطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نشط الجزيرة وبدأ يشكل خطورة أكبر من الجهة اليسرى لدفاعات النصر، مستفيدًا من سرعة ومراوغات المصري إبراهيم عادل، وتسديدات عبدالله رمضان، إلا أن صلابة دفاع «العميد»، وتألق الثنائي غوستافو أليكس وزايد الزعابي، حالا دون اهتزاز الشباك.

وكاد البديل مامادو نداي أن يمنح الجزيرة هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلا أن تسديدته القوية من داخل المنطقة افتقرت إلى الدقة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.