عجمان يلوي ذراع البطائح مجدداً ويحصد أول فوز بالدوري

عزز فريق عجمان سجله المميز الخالي من الهزائم أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على أرضه أمس، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة، ليحقق «البرتقالي» أول فوز له في البطولة، ويتشارك مع «الراقي» في المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط.

وأكد عجمان علو كعبه في المواجهات السبعة التي جمعت الفريقين تاريخياً في الدوري منذ لقائهما في 30 أكتوبر عام 2022، بالفوز في أربع مناسبات، مقابل اكتفاء البطائح بالتعادل في ثلاث مباريات.

وضغط عجمان مبكراً، وأتيحت لمهاجمه الجامايكي جونير فليمينغس في الدقيقة الرابعة الفرصة لافتتاح التسجيل، بانفراده داخل منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته القوية نجح في التصدي لها حارس البطائح إبراهيم عيسى الذي تكفل أيضاً بإبعاد كرة خطرة بعد انفراد مهاجم «البرتقالي» البرازيلي ليثيري سيلفا.

ونشط البطائح مع انتصاف الشوط الأول، وجاءت أولى محاولاته الخطرة في الدقيقة 37 حين سدد لاعبه البرازيلي نيتو كرة من خارج منطقة الجزاء، التقطها بنجاح حارس عجمان علي الحوسني، لينشط عجمان في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأتيحت لمهاجمه المغربي وليد أزارو فرصتان خطرتان إلا أن تسديداته افتقرت للدقة، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وعاد عجمان للضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في التسجيل من رأسية جونيور فليمينغس (47).

وانتفض البطائح في محاولة لإدراك التعادل، واحتسب له الحكم محمد الهرمودي ركلة جزاء نفذها الأوزبكي عزيز جانييف بقوة فوق عارضة حارس عجمان (80).

وأشهر الحكم الهرمودي البطاقة الحمراء في وجه مدرب عجمان الصربي غوران، ولجأ إلى تقنية الفيديو (الفار) لإلغاء هدفٍ للبطائح سجله البرازيلي جيانلوكا مونيز.