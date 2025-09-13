نجم «إن بي إيه» يعرض على جمهور الإمارات «سلة مبهرة»

طالب النجم السابق لأندية مينسيوتا تمبر ولفرز وإنديانا بيسرز وستيت وواريوز في دوري المحترفين الأميركي (إن بي إيه)، غلين روبنسون (31 عاماً)، المنضم حديثاً إلى فريق الشارقة، جمهور كرة السلة الإماراتية بالتوافد إلى المدرجات، لمتابعة عروض فنية دسمة خلال المباريات، على حد تعبيره.

ويدشن غلين الذي يعد الصفقة النوعية الأبرز بتاريخ الدوري، الاثنين المقبل، ظهوره الرسمي الأول بقميص الشارقة في افتتاحية الموسم الجديد، من خلال مسابقة «كأس الاتحاد» الساعي من خلالها «الملك» للدفاع عن لقبه للموسم الماضي.

وقال غلين المتوج بطلاً لمسابقة «سلام دانك» الاستعراضية في دوري «إن بي إيه» عام 2017، لـ«الإمارات اليوم»: «نصيحة من صديقي دي جي (المحترف الأميركي السابق في الشارقة)، كانت وراء عدم ترددي في قبولي عرض النادي، ووضع خبراتي الطويلة بهدف مساعدة الفريق في استحقاقاته خلال الموسم الجديد، سواء بالدفاع عن ألقابه المحلية، أو على صعيد المهمة الآسيوية المقبلة بدايةً من بطولة (سوبر غرب-آسيا) المؤهلة لدوري الأبطال».

وأوضح: «تربطني صداقة قوية بـ(دي جي) منذ أن التقينا في معسكر (أنديانا بيسيرز)، ولم يتوانَ عن تقديم النصيحة، ونقل لي الأجواء المرحب بها والحفاوة التي يتم فيها استقبال لاعبي السلة المحترفين في الإمارات ونادي الشارقة، والصداقات التي يمكن أن تبنيها مع اللاعبين، وهو ما لمسته فعلياً لدى وصولي والانضمام للتدريبات مع الفريق، وأطالب جمهور النادي والسلة الإماراتية بالتوافد للمدرجات، وأعدهم بتقديم وجبة دسمة من الأداء القوي واستعراض الـ(دانك) في المباريات».

وأضاف: «خضت سبعة مواسم صعبة في (إن بي إيه) مع أندية كبيرة، ونجحت في التألق واكتساب خبرات كبيرة أمام نخبة نجوم اللعبة، وأتطلع بشغف للتحدي الجديد في ظهورٍ أول لي على صعيد دوريات المنطقة».

وأشار غلين إلى أن الشعبية المتنامية لبطولة (وصل) أو ما تعرف بـ(دوري سوبر غرب-آسيا) المؤهل لدوري الأبطال، مثلت حافزاً إضافياً لخوض تحدٍّ جديد. وقال: «إن الاستحقاقات الخارجية رفعت من أسهم اللعبة وشعبيتها في أوساط اللاعبين المحترفين، خصوصاً أن البطولة في قسمها الأول تتوج بطلاً للمنطقة الخليجية، وتؤهل لـ(الفاينال 8) أو الدور النهائي الذي تلتقي فيه نخبة المحترفين على صعيد منطقة غرب آسيا، في مهمة جديدة تتيح التأهل إلى دوري أبطال آسيا».

وعن والده، ومدى تأثيره في مسيرته الاحترافية، قال غلين: «كنت صغيراً حين فاز والدي في العام 1994 بلقب دوري السلة الأميركي للمحترفين مع فريق (سان أنطونيو سبيرز)، ومثل على الدوام مصدر إلهام لي للسير على خطاه، وأتطلع مع فريقي الجديد الشارقة إلى استثمار الفرصة التي أتيحت لي بالجمع بين الألقاب الآسيوية والأميركية».

غلين روبنسون:

• نصيحة صديقي (دي جي) وراء انتقالي إلى الشارقة.

• أجواء الإمارات جاذبة للاعبين المحترفين.. «حفاوة وترحيب».