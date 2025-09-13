علياء عبدالسلام تدخل مرحلة الحسم في بطولة العالم لزوارق الفورمولا4

تُقام اليوم وغداً منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا4 في مدينة فيفيروني الإيطالية، حيث يشارك فريق «2050» بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام، في محطة حاسمة تختتم بها منافسات الموسم العالمي، وسط مشاركة نخبة من أبطال الرياضة البحرية حول العالم.

وفي إطار التحضير لهذا الحدث، أقام الفريق معسكراً تدريبياً ناجحاً في بحيرة سانزارو الإيطالية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، بالتنسيق مع الفريق العالمي DAC وتحت إشراف البطل العالمي جويدو كابليني، الذي رحّب بالفريق الإماراتي والفريق السوداني وقدّم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي. المعسكر مثّل فرصة مثالية لتجارب فنية وتقنية متقدمة، انعكست على أداء علياء عبدالسلام، التي حققت أرقاماً جديدة خلال التجارب الحرة رغم طول مسار السباق البالغ 1500 متر. وقد أبرزت النتائج جاهزية الفريق للمشاركة في السباق الختامي بروح عالية وطموحات كبيرة، لمنافسة أقوى المتسابقين العالميين.