«اتحاد البادل» ينظم «دبي وايلد كارد P1» المؤهلة لـ «بريميير»

ينظم اتحاد الإمارات للبادل بطولة «دبي وايلد كارد P1» خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي، لفئتي الرجال والسيدات.

وتتيح هذه البطولة للفائزين والفائزات الحصول على بطاقة دعوة مباشرة للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة «دبي بريميير بادل P1»، المقرر إقامتها في مجمّع حمدان الرياضي بدبي من 9 حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي اللعبة على مستوى العالم، وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم.

وتقتصر المشاركة في التصفيات على اللاعبين المواطنين والمقيمين لفئة الرجال، والمواطنات والمقيمات لفئة السيدات، على أن تكون المنافسة مفتوحة المستوى، وبحد أقصى 64 فريقاً للرجال و32 فريقاً للسيدات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جداول المباريات ومواعيدها عقب إغلاق باب التسجيل يوم 23 سبتمبر الجاري.