«نوتابل سبيش» يحمل آمال «غودولفين» في «وودباين مايل»

يحمل الجواد «نوتابل سبيش» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، آمال فريق «غودولفين» العالمي، في التتويج بلقب ثالث في غضون أربع سنوات، خلال مشاركته في سباق «وودباين مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم في ثالث أشواط حفل مضمار «وودباين» الكندي العريق.

كما تطارد جياد فريق «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الحفل ذاته، ألقاب الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بطموح منح «الشعار الأزرق» الملكي لقبه الثالث تاريخياً في كل من الشوطين الأول والثاني، حين ينشد المهر «وايلد ديزرت» لقب الشوط الافتتاحي «سمر ستيكس» المخصص للمهور عمر سنتين لمسافة 1600 متر، ويتبع في ثاني الأشواط برفع المهرة «دانس تو ذا ميوزيك» شعار الفريق في منافستها على لقب «ناتالما ستيكس» الذي يقام على المسافة ذاتها.

ويتطلع «نوتابل سبيش» السير على خُطى كل من زميليه في الإسطبل «مودرن غيمس» و«ماسترز أوف ذا سيز» المتوجين بلقب سباق «وودباين مايل» في نسختي 2022 و2023.

بدوره، يسعى «وايلد ديزرت» لتكرار إنجاز خيول «غودولفين» المتوجة بلقب «سمر ستيكس» مع كل من «البحر» بطل نسخة 2021، و«ميستريوس نايت» المتوج في 2022.

وتدخل المهرة «دانس تو ذا ميوزيك» المنحدرة من نسل الفحل «دوباي» سباق «ناتالما ستيكس»، بسجلٍ خالٍ من الهزيمة، وسط تطلعات للسير على خُطى زميلاتها في «غودولفين» المتوجات بلقب هذا الشوط المخصص للمهرات عمر سنتين، مع كل من «لابيلوسا» عام 2018، و«وايلد بيوتي» عام 2021.