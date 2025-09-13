«العميد» يطلب الصدارة من الجزيرة.. ولعبة الكبار بين الوصل والعين

تختتم الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل تحملان في طياتهما الكثير من الندية والإثارة، تجمع الأولى الجزيرة مع النصر على استاد محمد بن زايد عند الساعة 17:40، قبل أن يستضيف الوصل نظيره العين على استاد زعبيل في الساعة 20:15 مساء، وتُعد المباراتان بمثابة «قمتين مصغرتين» بالنظر إلى قيمة الفرق المتواجهة، وما تمتلكه من أسماء لامعة وطموحات كبيرة هذا الموسم.

الجزيرة - النصر

تكتسب مواجهة الجزيرة والنصر أهمية مضاعفة، فالفريقان يبحثان عن تأكيد حضورهما ضمن دائرة المنافسة على الصدارة مبكراً، ويدخل الجزيرة اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط فقط جمعها من مباراتين، ما يجعله في حاجة ملحة للفوز من أجل استعادة توازنه والاقتراب من فرق المقدمة.

وفي المقابل، فإن النصر، يخوض اللقاء منتشياً بعروض قوية منحته العلامة الكاملة (ست نقاط) بعد أول جولتين في صدارة الترتيب مع العين، ما يعكس جاهزية «العميد» للحضور رقماً صعباً في نسخة الموسم الحالي.

وعلى صعيد التاريخ، تحمل المواجهة ذكريات عدة، إذ التقى الفريقان 32 مرة في دوري المحترفين، تفوق خلالها الجزيرة بتحقيق 18 انتصاراً مقابل 10 للنصر، فيما حسم التعادل 4 لقاءات.

ومن المثير أن الفريق الذي يسجل أولاً لم يخسر في آخر 11 مواجهة بين الطرفين، والاستثناء الوحيد يعود إلى ديسمبر 2018، عندما افتتح النصر التسجيل لكن الجزيرة قلب الطاولة وفاز 3-1.

الوصل - العين

وتحمل المواجهة التي يحتضنها استاد زعبيل وتجمع بين الوصل صاحب الأرض والعين متصدر الترتيب الحالي لقب «لعبة الكبار» بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي أكثر إثارة وصعوبة في التوقع، ويدخل «الإمبراطور» المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط، وهو يدرك أن التفريط على أرضه أمام «الزعيم» قد يُربك مسيرته مبكراً في المنافسة.

وعلى الطرف الآخر، يسعى العين، الذي يملك ست نقاط من مباراتين ويجلس على صدارة الترتيب، لمواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على صدارته، خصوصاً أنه يملك خط هجوم قوياً قاده للتألق في الجولتين الماضيتين.

ويقف التاريخ إلى جوار «البنفسجي»، إذ تقابل الفريقان 32 مرة في دوري المحترفين، خرج العين منتصراً في 20 مواجهة، مقابل خمس فقط للوصل، بينما انتهت سبع مباريات بالتعادل، كما سجّل العين 69 هدفاً خلال هذه المباريات، مقابل 37 هدفاً للوصل، ما يعكس تفوقاً رقمياً واضحاً للفريق البنفسجي.

• المباراتان بمثابة «قمتين مصغرتين» بالنظر إلى قيمة الفرق المتواجهة.