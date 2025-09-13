5 مشاهد تعكس القيمة الفنية لخورفكان.. وقدرات دكة بدلاء الشارقة

كشفت مباراة خورفكان والشارقة، التي انتهت بالتعادل 2-2 أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، عن ملامح مختلفة للفريقين، إذ أظهر خورفكان قدرته على تقديم موسم استثنائي من حيث الأداء والنتائج في حال تمكن من معالجة بعض الثغرات الفنية، خصوصاً على المستوى الدفاعي، فيما أكد الشارقة امتلاكه دكة بدلاء قوية ساعدته على العودة بالمباراة بعد التأخر بهدفين نظيفين.

تباين الأداء

قدّم خورفكان مباراة هجومية مميزة قادها الثلاثي البرتغالي فيليبي، والمغربي تيسودالي، والبرازيلي لورينسي، لكن الضعف الدفاعي أفقده فوزاً كان قريباً جداً، بعدما عجز عن الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع.

اللحظات الأخيرة

استفاد الشارقة من ركلتي جزاء، إحداهما في الدقيقة الأخيرة، ليعود إلى أجواء اللقاء ويسجل هدفين كان من الممكن تفاديهما لو تحلّى لاعبو خورفكان بتركيز أكبر.

تألق الحارس

برز حارس خورفكان أحمد حمدان الحوسني، كأحد نجوم المباراة بعد تصديه لأربع فرص محققة، إضافة إلى دوره في توجيه خط الدفاع وتوزيع الكرات بشكل مؤثر نحو الهجوم.

قوة البدلاء

أجرى مدرب الشارقة، الصربي ميلوش، ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بدخول شاهين عبدالله، والبرازيلي كورنادو، والألباني ريني مالاج، الذين قلبوا كفة المباراة وأسهموا في خطف نقطة ثمينة.

أرقام لافتة

على الرغم من نسبة الاستحواذ المرتفعة للشارقة (69%) وتنفيذه 24 هجمة بينها خمس تسديدات بين الخشبات الثلاث، إلا أنه عانى قلة التركيز في إنهاء الفرص. وفي المقابل، سجل خورفكان هدفين من أربع هجمات مؤثرة (بينها ثلاث خطيرة) بنسبة استحواذ بلغت 31%، وكان قريباً جداً من الفوز قبل أن يخطف «الملك» التعادل في الثواني الأخيرة.