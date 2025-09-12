الظفرة يزيد أوجاع «النواخذة» في الدوري

ابتسمت «قمة الصاعدين» حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين، في وجه الظفرة عقب فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة للبطولة.

وأهدى الانتصار فريق الظفرة النقطة السادسة، فيما تجرع دبا الخسارة الثالثة على التوالي، ليبقى بدون نقاط لتتزايد أوجاعه على لائحة ترتيب الدوري.

وجاءت أهداف «فرسان الغربية» عبر لاعبيه المغربيين، إذ افتتح محمد الخلوي التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مواطنه كريم البركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 74، وحمل هدف دبا الوحيد توقيع الدولي العراقي مهند علي في الدقيقة 27.

وجاءت البداية سريعة بين الفريقين، قبل أن تحمل الدقيقة السادسة نجاح الظفرة في التسجيل عن طريق جناحه المغربي محمد الخلوي الذي واصل موهبته في مرواغة المدافعين، قبل إطلاقه تسديد قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى حارس دبا سالم محمد.

وانتفض دبا سريعاً، وتمكن في الدقيقة 27 من معادلة النتيجة، بعد تمريرة طولية عميقة من عبدالله خميس، استقبلها بنجاح داخل منطقة الجزاء الدولي العراقي مهند علي الذي أرسل الكرة زاحفة على يسار حارس الظفرة أمجد السيد، معلناً عن هدف التعادل الذي انتهى بعده الشوط الأول 1-1.

وكاد دبا ينجح في تعزيز النتيجة عبر لاعبه مهند علي الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، تألق حارس الظفرة أمجد السيد في إبعادها، قبل أن يستعيد الظفرة فعاليته ويشكل خطورة واضحة على مرمى منافسه، لتثمر هجماته من كرة عرضية عبر البرازيلي مارسيلو فيلهو، ارتقى إليها المغربي كريم البرقاوي وغمزها رأسية على يمين حارس دبا محمد سالم، لتواصل الدقائق طريقها نحو صافرة النهاية معلنةً تسجيل الظفرة لانتصاره 2-1.