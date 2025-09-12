سعد الحمادي: «النصر للاستثمار» رئة «العميد» المالية.. والهدف الاكتفاء الذاتي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، سعد الحمادي، أن شركة الاستثمار تضع على رأس أولوياتها الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للنادي في أقرب وقت ممكن، من خلال تنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، بما يضمن تعزيز استقرار النادي ودعم مسيرته المستقبلية.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن شركة النصر للاستثمار تمثل الرئة المالية للنادي، إذ تضطلع بمسؤولية توفير جميع سبل النجاح للفريق الأول وبقية الألعاب، إلى جانب الاهتمام بالجمهور عبر مبادرات نوعية تعكس مكانة العميد وتاريخه العريق».

وأعرب الحمادي عن سعادته بتجديد اتفاقية رعاية جوائز الجمهور مع شركة الحذيفة للمفروشات، مشيراً إلى أن «الشراكة تجسد العلاقة المتينة بين النادي وقطاع الأعمال».

وأوضح: «نفخر بتجديد تعاوننا مع شركة الحذيفة للمفروشات، بما يعكس إيماننا بأهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم مسيرة الفريق الأول، وتعزيز تجربة جماهيرنا الوفية»، مضيفاً: «التفاعل مع جمهور النصر يظل ركناً أساسياً في خططنا، ونسعى دوماً إلى تقديم مبادرات مبتكرة تواكب طموحاته، وتليق بتاريخ ومكانة النادي».

وأكمل الحمادي أن «شركة النصر للاستثمار كانت سبّاقة في تأسيس الجانب الاستثماري للنادي، بما يضمن مداخيل ثابتة ومتنامية سنوياً»، مشيراً إلى أن «التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب».