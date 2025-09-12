الوحدة وكلباء.. 27 تسديدة بلا أهداف

اكتفى كلباء وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي، أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما فشل الفريقان في هزّ الشباك، رغم 27 محاولة تسديد، منها تسع بين القائمين والعارضة.

وشهدت المباراة تألق حارسي المرمى سلطان المنذري (كلباء)، وزايد الحمادي (الوحدة)، اللذين فرضا نفسيهما أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى كل منهما لخمس فرص محققة، ليحافظا على نظافة الشباك.

وبهذا التعادل رفع كلباء رصيده إلى أربع نقاط، بينما وصل الوحدة إلى خمس نقاط.

وشهد الشوط الأول فرصاً خطرة عدة، أبرزها انفراد السوري عمر خريبين بحارس كلباء سلطان المنذري، لكنه لم ينجح في ترويض الكرة، فيما ردّ أصحاب الأرض بتسديدة قوية لسيكو بابا، أبعدها ببراعة زايد الحمادي.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم سلطان محمد صالح ركلة جزاء للوحدة (51)، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «الفار»، مؤكداً عدم وجود مخالفة بين خريبين ومدافع كلباء محمد سرفش.

وكاد الوحدة أن يخطف هدف الفوز (72) بتسديدة قوية من روبين فيليب اصطدمت بالقائم، فيما ردّ كلباء بمحاولة خطرة (78) أنقذها الحارس زايد الحمادي ببراعة، بعد تسديدة قوية لليوناردو سباسيدو، لتنتهي المواجهة بتعادل سلبي مثير، تألق فيه الحارسان، وكانا كلمة السر في حرمان الفريقين من الفوز.