شباب الأهلي يتصدر بلسعة «دبور»

اعتلى شباب الأهلي «حامل اللقب» صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه الصعب بهدف نظيف على ضيفه بني ياس، أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع «فرسان دبي» رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة المؤقتة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهات ثنائي المقدمة العين والنصر، إذ يحل الأول ضيفاً على الوصل، فيما يلتقي النصر مع مضيفه الجزيرة، غداً، وفي المقابل استمر «السماوي» من دون رصيد بعد تكبده الخسارة الثالثة على التوالي، ويدين شباب الأهلي بالفضل لمدافعه، مؤنس دبور، الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35، بعدما ارتقى لركلة ركنية نفذها زميله فيدريكو كارتابيا وحولها برأسه داخل الشباك، مستغلاً حالة ارتباك في صفوف دفاع بني ياس وحارس مرماه فهد الظنحاني.

وتضاعفت معاناة الضيوف بعد طرد المدافع محمود كمارا، بقرار من الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشي، عقب العودة إلى تقنية الفيديو التي أظهرت أن كمارا كان آخر مدافعي «السماوي»، عندما عرقل كارتابيا المنفرد بالمرمى.

وعلى الرغم من النقص العددي، صمد بني ياس بفضل تألق حارسه فهد الظنحاني، الذي تصدى لفرص خطرة عدة، ومنع أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة.

وفي الدقيقة 2+90 اعتقد البديل أسامة عبيد أنه منح «السماوي» التعادل بعدما سجّل هدفاً، إلا أن الحكم الأوزبكي ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، التي أوضحت وجود تسلل في بداية الهجمة، لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي بهدف نظيف منحه الصدارة المؤقتة، فيما خرج بني ياس بخسارته الثالثة على التوالي.