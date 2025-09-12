التركماني سارالييف بطل دولية «محاربي الإمارات»

أحرز المقاتل التركماني، بصير سارالييف، لقب النزال الرئيس في النسخة الدولية «63»، من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي اختُتمت، أمس، في المركز الوطني للمعارض أدنيك بمنطقة العين، وشهدت إقامة 12 نزالاً شارك فيها 24 مقاتلاً.

وتمكن سارالييف من التتويج باللقب، بعد فوزه على الصربي يفجيني موروزوف في نزال مثير بوزن 79 كغم، وذلك بقرار الحكام.

كما شهد النزال الرئيس المشترك تفوقاً واضحاً للمقاتل أليكس داسيلفا على الروسي قربانالي إيسابيكوف، بالضربة القاضية، في وزن 72 كغم.

حضر المنافسات، مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، صالح الجزيري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، كريس بروان، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش.

وفي بقية النزالات، فاز الروسي ناغمويد سيدوف، على البرازيلي فالمير داسيلفا، بقرار الحكام، بينما حقق المصري فلوباتير فارس الفوز على الفلبيني أليكس آسيو جونيور، بالضربة القاضية الفنية، في الجولة الأولى.

وفي نزال السيدات تغلبت الفلبينية سارة محمود، على التركية كنور كورت في وزن الذبابة.

من جانبه، أعرب البطل التركماني بصير سارالييف عن سعادته بالتتويج بلقب النزال الرئيس، مؤكداً أن المنافسة لم تكن سهلة أمام خصم كبير سبق أن حقق العديد من الإنجازات.

من جهته، أكّد فؤاد درويش أن النسخة الدولية التي استضافتها مدينة العين حققت نجاحاً استثنائياً، لافتاً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير أضفى على البطولة أجواء حماسية، ورسخ مكانتها كإحدى أهم الفعاليات الرياضية الدولية التي تحتضنها الإمارات.