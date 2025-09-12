ورشة عمل في اتحاد الكرة لشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية الأولى

نظم اتحاد كرة القدم بمقره في دبي ورشة عمل لشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للموسم 2026-2027، بحضور ممثلي الأندية المعنية.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس: «تناولت الورشة التي قدمها رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في الاتحاد عدنان الزعابي عدداً من الموضوعات والمحاور الخاصة بالتحديثات الجديدة لدورة الترخيص المقبلة».

وأضاف: «تأتي الورشة في إطار حرص اتحاد كرة القدم على تعريف الأندية بالمعايير المعتمدة وهي: الرياضية، والبنية التحتية، والقانونية، والموظفون والإدارة، والتسويق والمالية»، وتابع: «اتحاد كرة القدم يُواصل تقديم الورش والدورات لأندية الدرجة الأولى في مختلف المجالات، أبرزها التحكيم والإعلام والنزاهة ومكافحة المنشطات».