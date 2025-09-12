الشارقة يضم لاعب غايس السويدي.. والنصر يحل مشكلة الهجوم

عادت ساحة الكرة الإماراتية، خلال هذا الأسبوع، لتشهد سباقاً ساخناً بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، في ظل تحركات نشطة لإبرام صفقات نوعية من اللاعبين، لتعزز صفوفها قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، التي انطلقت يوم 10 يوليو الماضي، وتغلق في الأول من أكتوبر المقبل.

ودخلت أندية دوري أدنوك للمحترفين مرحلة الحسم في «الانتقالات الصيفية»، وقبل غلق باب القيد، إذ تسابقت في الإعلان عن تعاقدات جديدة لتدعيم صفوفها هذا الأسبوع، لتبرز ست صفقات، سواء عبر اللاعبين الأجانب أو فئة المقيمين، في مشهد يؤكد سخونة المنافسة المنتظرة في الموسم الحالي.

وجاء في مقدمة الأسماء التي لحقت بركب دوري أدنوك للمحترفين لاعب خط الوسط السويدي هارون إبراهيم (22 عاماً)، الذي أعلن نادي الشارقة التعاقد معه قادماً من غايس السويدي، لقيده ضمن فئة المقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة خيارات المدرب داخل المستطيل الأخضر، وفي صفقة لافتة، أعلن نادي النصر عن ضم المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز (28 عاماً) قادماً من الجزيرة، في إطار سعيه لإضافة عنصر هجومي قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف وحسم المواجهات الكبرى، بعدما ثبت في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري افتقاد العميد للمهاجم القادر على ترجمة الفرص لأهداف.

من جانبه، تعاقد اتحاد كلباء مع الظهير الأيسر الفنزويلي ريني ريفاس (22 عاماً) قادماً من التعاون السعودي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين، في خطوة تؤكد رغبة «النمور» في تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب يملك النزعة الدفاعية والهجومية معاً، وفي المقابل أتم نادي البطائح تعاقده مع الجناح الواعد علي خميس (22 عاماً) قادماً من نادي العروبة في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز خطوطه بأسماء شابة تملك الحماس والرغبة في إثبات الذات.

بدوره، أكمل الوصل خطواته الهادئة في سوق الانتقالات، بعدما ضم لاعب الوسط عبدالله أحمد (21 عاماً) قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر، ليكون إضافة محلية جديدة تُضيف لقوة الامبراطور على صعيد وسط الميدان.

وتوصل نادي خورفكان إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع الشاب خالد الهنائي (22 عاماً) قادماً من النهضة العماني في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط الدفاع وتعويض رحيل لاعبه الأرجنتيني برايان راميريز، الذي انتقل إلى نادي سبارتك سوبوتيكا الصربي.

الجزيرة يحسم مقعد المدرب

وطالت التعاقدات المقاعد الفنية بعدما حصل نادي الجزيرة على خدمات المدرب الهولندي ذي الأصول الكرواتية، مارينو بوسيتش (54 عاماً)، مدرب شاختار السابق، لتولي قيادة الجهاز الفني للفريق خلفاً للمغربي، الحسين عموته، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة في كل البطولات المحلية.

وبهذه الصفقات المتنوعة يتضح أن أندية دوري أدنوك للمحترفين دخلت السوق بخطوات مدروسة، تجمع بين عناصر الخبرة والأسماء الشابة، ما يفتح الباب أمام موسم استثنائي ينتظر أن يشهد تنافساً محتدماً على جميع الجبهات.