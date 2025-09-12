«الإمارات للدرّاجات» يفوز بلقب سباق جيرو ديلا توسكانا

فاز فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية بلقب سباق جيرو ديلا توسكانا الإيطالي، بعد تألق نجمه المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو، الذي أنهى السباق في المركز الأول بزمن قدره 4:25:38 ساعات.

وتمكن ديل تورو من حسم اللقب بهجوم قوي على صعود مونتي سيرا قبل 27 كيلومتراً من خط النهاية، ليفتح فجوة بينه وبين منافسيه، ويحافظ على تقدمه حتى خط الوصول في مدينة بونتيديرا، محققاً الانتصار الخامس له في سباقات اليوم الواحد هذا الموسم.

وامتد السباق لمسافة 199.2 كيلومتراً عبر طرق توسكانا المتعرجة، تضمن صعود مونتي سيرا لمرتين، وشهد سيطرة تكتيكية من فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية.