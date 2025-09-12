3 مواجهات في «تمهيدي الكأس» اليوم.. أبرزها العربي والفجيرة

تنطلق غداً في الساعة 17:35 منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون أندية الدرجة الأولى، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويدشن فريقا العربي والفجيرة المواجهات في المباراة التي ستقام في ملعب الأول، ويستضيف دبا الحصن نظيره الجزيرة الحمراء، فيما يحل سيتي ضيفاً على حتا.

وتستأنف المباريات، بعد غدٍ، فيلتقي العروبة مع الإمارات على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلعب الذيد مع غلف يونايتد، ويستقبل مصفوت نظيره مجد، ويتقابل يونايتد مع الاتفاق على ملعب شباب الأهلي في العوير.

في المقابل، سينتظر فريق الحمرية الفائز من مباراة حتا وسيتي في الدور التمهيدي الثاني الذي سيتم تحديده في وقت لاحق، بعد أن تخوض الفرق مباريات دوري الدرجة الأولى الذي تنطلق منافساته في 19 الشهر الجاري، وتعد مباراة العروبة مع الإمارات والعربي مع الفجيرة بمثابة «قمتي الدور التمهيدي»، كونهما تجمعان فرقاً يمكنها المنافسة في مختلف بطولات موسم الدرجة الأولى.

يذكر أن فريقين فقط سيتأهلان مع ختام منافسات الأدوار التمهيدية، للانضمام لأندية المحترفين في دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة.