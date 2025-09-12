سباق النوف للمحامل الشراعية ينطلق في أبوظبي غداً

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إقامة سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، غداً، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن برنامج السباقات التراثية هذا العام.

وأكد النادي، في بيان له، أن السباق سينطلق من جزيرة العالية لمسافة 20 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، وأن عمليات التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من مُلّاك المحامل والنواخذة، وبلغ عدد المشاركين 80 محملاً.

وأكملت اللجنة المُنظّمة للسباق الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، وتابعت الإجراءات الخاصة بالمشاركة وفق الشروط واللوائح المتبعة في سباقات هذه الفئة، مع التأكد من توافر أدوات السلامة للنواخذة والبحارة، والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة للمحامل من أجل إقامة السباق في أجواء آمنة ومثالية.

وتُشكّل المحامل الشراعية 43 قدماً الفئة الوسطى في السباقات التراثية، التي تبدأ من البوانيش، مروراً بفئة 22 قدماً المخصصة للشباب والبحارة الصغار والمبتدئين، وفئة 43 قدماً للشباب وأصحاب الخبرة النسبية، وصولاً إلى فئة 60 قدماً، وهي الفئة الأعلى للمتسابقين.