100 لاعب في بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج

أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تنظيم النسخة الأولى من بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف والسريع، يومَي السبت والأحد المقبلين، في القاعة الرئيسة للنادي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، يُمثّلون مختلف أندية الإمارة، على أن تُقام المنافسات بنظام الفردي والفرق من تسع جولات.

وأكّد عضو مجلس إدارة النادي، خليفة المزروعي، في تصريحات صحافية، أن البطولة المستحدثة تندرج ضمن روزنامة الفعاليات السنوية، وتستهدف اللاعبين من الفئات العمرية تحت 16 سنة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تطوير مهارات اللاعبين وزيادة الاحتكاك.