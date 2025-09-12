«دبي لأصحاب الهمم» يُدشّن موسمه الجديد

دشّن نادي «دبي لأصحاب الهمم» موسمه الجديد باحتفالية خاصة، شملت فقرات رياضية وثقافية وترفيهية، بجانب عرض فيلم لأبرز النشاطات والفعاليات التي نظّمها النادي في الموسم الماضي.

وأكّد رئيس مجلس إدارة النادي، ثاني جمعة بالرقاد، خلال الحفل، أن «مجلس الإدارة يعمل على توفير مقومات النجاح كافة للاعبين، بهدف تقديم موسم استثنائي جديد يلبي الطموحات المرجوة».

وقال: «استراتيجية النادي تهدف إلى تعزيز دوره الريادي، والعمل على تحقيق أهدافه بأن يكون الأول عالمياً عبر استمرار التميّز وفق النهج المرسوم».

من جهته، قال المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، إن «النادي يعمل وفق برامج متكاملة، لتحسين جودة (أصحاب الهمم)».