4 فرق تبحث عن تعويض الخروج من كأس المحترفين

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمعان الظفرة مع دبا، وعجمان مع البطائح، وتحمل كلتا المواجهتين في طياتهما الكثير من الأهمية، خصوصاً بالنسبة لفريقَي دبا وعجمان اللذين يتطلعان إلى فتح عداد النقاط والخروج من دائرة الخسائر في محاولة لتدارك الموقف مبكراً وعدم الدخول في حسابات معقدة خلال الأسابيع المقبلة، علماً بأن الفرق الأربعة ودّعت الأسبوع الماضي مسابقة كأس رابطة المحترفين من الدور الأول.

وتتجه الأنظار في الساعة 17:40 مساءً صوب استاد حمدان بن زايد، الذي يحتضن مواجهة الظفرة وضيفه دبا، إذ يدخل أصحاب الأرض المباراة بأريحية نسبية بعدما جمعوا ثلاث نقاط حتى الآن، وهو ما يمنحهم دفعة معنوية للبحث عن انتصار جديد يعزز رصيدهم.

وفي المقابل، لايزال فريق دبا يعاني غياب النقاط، إذ لم ينجح في تحقيق أي نتيجة إيجابية في الجولتين الماضيتين، ما يجعله يدخل اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، خصوصاً أن أي تعثر جديد قد يضعه تحت ضغط كبير مبكراً في الموسم.

وفي المواجهة الثانية، التي تنطلق عند الساعة 20:15 مساءً، على استاد راشد بن سعيد، يستقبل عجمان ضيفه البطائح في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها، ووجد «البركان» نفسه في وضعية صعبة بعدما فشل في حصد أي نقطة حتى الآن، لكنه يدرك أن استغلال عاملَي الأرض والجمهور يشكل فرصة ذهبية لكسر سلسلة النتائج السلبية والعودة إلى أجواء المنافسة.

من جهته، يدخل البطائح اللقاء بمعنويات عالية بعدما نجح في حصد ثلاث نقاط في الجولة الماضية أمام خورفكان، ويسعى لمواصلة مشواره الإيجابي عبر إضافة النقطة السادسة بانتزاع فوز ثمين يؤكد بدايته القوية هذا الموسم.

• عجمان ودبا يحاولان تدارك الموقف مبكراً، لتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الأسابيع المقبلة للدوري.